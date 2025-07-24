Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 24.07.2025 (обновлено: 14:26 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031151251.html
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки - РИА Новости, 24.07.2025
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки
Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:22:00+03:00
2025-07-24T14:26:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
михаил шеремет
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что митинги против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, в четверг снова пройдут по всей стране. К своему сообщению депутат прикрепил фотографию одной из митингующих, держащую плакат с надписью "Зеленского в отставку". "Над Зеленским нависла реальная угроза отставки и бегства из Украины. Украинский народ понемногу просыпается и начинает понимать, кто узурпировал власть в стране и обрек население на выживание, спровоцировав военный конфликт в собственном доме", - сказал Шеремет. По его мнению, Зеленский стоит в шаге от принятия жестких персональных решений в отношении него со стороны западных стран, включая США. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, артем дмитрук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки

Депутат Шеремет: над Зеленским нависла угроза отставки и бегства с Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что митинги против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, в четверг снова пройдут по всей стране. К своему сообщению депутат прикрепил фотографию одной из митингующих, держащую плакат с надписью "Зеленского в отставку".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Вчера, 10:36
"Над Зеленским нависла реальная угроза отставки и бегства из Украины. Украинский народ понемногу просыпается и начинает понимать, кто узурпировал власть в стране и обрек население на выживание, спровоцировав военный конфликт в собственном доме", - сказал Шеремет.
По его мнению, Зеленский стоит в шаге от принятия жестких персональных решений в отношении него со стороны западных стран, включая США.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Захватывает все больше". На Западе набросились на Зеленского
Вчера, 09:06
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийМихаил ШереметАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала