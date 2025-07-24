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В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки - РИА Новости, 24.07.2025
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки
Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:22:00+03:00
2025-07-24T14:22:00+03:00
2025-07-24T14:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что митинги против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, в четверг снова пройдут по всей стране. К своему сообщению депутат прикрепил фотографию одной из митингующих, держащую плакат с надписью "Зеленского в отставку". "Над Зеленским нависла реальная угроза отставки и бегства из Украины. Украинский народ понемногу просыпается и начинает понимать, кто узурпировал власть в стране и обрек население на выживание, спровоцировав военный конфликт в собственном доме", - сказал Шеремет. По его мнению, Зеленский стоит в шаге от принятия жестких персональных решений в отношении него со стороны западных стран, включая США. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, артем дмитрук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ
В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки
Депутат Шеремет: над Зеленским нависла угроза отставки и бегства с Украины