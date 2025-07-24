https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031151251.html

В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки

В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки - РИА Новости, 24.07.2025

В Госдуме заявили, что над Зеленским нависла угроза отставки

Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:22:00+03:00

2025-07-24T14:22:00+03:00

2025-07-24T14:26:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

михаил шеремет

артем дмитрук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Угроза отставки и бегства с Украины нависла над Владимиром Зеленским, народ начинает понимать, кто узурпировал власть в стране, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что митинги против закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, в четверг снова пройдут по всей стране. К своему сообщению депутат прикрепил фотографию одной из митингующих, держащую плакат с надписью "Зеленского в отставку". "Над Зеленским нависла реальная угроза отставки и бегства из Украины. Украинский народ понемногу просыпается и начинает понимать, кто узурпировал власть в стране и обрек население на выживание, спровоцировав военный конфликт в собственном доме", - сказал Шеремет. По его мнению, Зеленский стоит в шаге от принятия жестких персональных решений в отношении него со стороны западных стран, включая США. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, артем дмитрук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф