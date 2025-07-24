На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ
Politico: Зеленский считает, что США не будут давить из-за закона о НАБУ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico.
“Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на него давление”, — приводит издание слова бывшего украинского министра, который попросил не называть его имени, опасаясь репрессий.
“Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на него давление”, — приводит издание слова бывшего украинского министра, который попросил не называть его имени, опасаясь репрессий.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект.
Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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