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На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
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11:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031092559.html
На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ
На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ
Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico. “Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:42:00+03:00
2025-07-24T11:42:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico. “Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на него давление”, — приводит издание слова бывшего украинского министра, который попросил не называть его имени, опасаясь репрессий.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ

Politico: Зеленский считает, что США не будут давить из-за закона о НАБУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico.

“Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на него давление”, — приводит издание слова бывшего украинского министра, который попросил не называть его имени, опасаясь репрессий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Захватывает все больше". На Западе набросились на Зеленского
Вчера, 09:06
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект.

Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Вчера, 10:36
 
В миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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