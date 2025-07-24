https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031092559.html

На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ

На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025

На Западе раскрыли, почему Зеленский решился ударить по НАБУ

Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico. “Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что США не будут на него давить из-за закона о НАБУ, пишет Politico. “Он (Зеленский - Прим.ред) знает, что США не будут оказывать на него давление”, — приводит издание слова бывшего украинского министра, который попросил не называть его имени, опасаясь репрессий.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html

https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский