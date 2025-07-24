Рейтинг@Mail.ru
В России разработали тест для выявления сибирской язвы - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zdoroave-2031023422.html
В России разработали тест для выявления сибирской язвы
В России разработали тест для выявления сибирской язвы - РИА Новости, 24.07.2025
В России разработали тест для выявления сибирской язвы
Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный тест для быстрого выявления сибирской язвы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:32:00+03:00
2025-07-24T03:32:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
здоровье - общество
сибирская язва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147668/12/1476681284_0:169:3240:1992_1920x0_80_0_0_e57666a039cc58d0a0598ca79a67a5c2.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный тест для быстрого выявления сибирской язвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора создали быстрый тест для выявления возбудителя сибирской язвы. Разработка велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что новый тест позволяет выявить заболевание в 1,5 раза быстрее существующих методов диагностики. "При этом, обеспечена высокая точность - удается обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно в случае, если пациент принимал антибактериальные препараты", - пояснили в Роспотребнадзоре. Сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении сельскохозяйственных животных.
https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html
https://ria.ru/20241113/yazva-1983487070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147668/12/1476681284_181:0:3061:2160_1920x0_80_0_0_de1f6654d3beb18632981df59afaf810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество, сибирская язва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, Здоровье - Общество, Сибирская язва
В России разработали тест для выявления сибирской язвы

Роспотребнадзор: в России разработали тест для быстрого выявления сибирской язвы

© Fotolia / sinitarУченый рассматривает результаты лабораторных исследований
Ученый рассматривает результаты лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / sinitar
Ученый рассматривает результаты лабораторных исследований. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный тест для быстрого выявления сибирской язвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора создали быстрый тест для выявления возбудителя сибирской язвы. Разработка велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
9 июля, 15:28
Там уточнили, что новый тест позволяет выявить заболевание в 1,5 раза быстрее существующих методов диагностики.
"При этом, обеспечена высокая точность - удается обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно в случае, если пациент принимал антибактериальные препараты", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении сельскохозяйственных животных.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Роспотребнадзор исключил эпидемическое распространение сибирской язвы
13 ноября 2024, 12:27
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоСибирская язва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала