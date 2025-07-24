https://ria.ru/20250724/zdoroave-2031023422.html

В России разработали тест для выявления сибирской язвы

В России разработали тест для выявления сибирской язвы - РИА Новости, 24.07.2025

В России разработали тест для выявления сибирской язвы

Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный тест для быстрого выявления сибирской язвы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:32:00+03:00

2025-07-24T03:32:00+03:00

2025-07-24T03:32:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

здоровье - общество

сибирская язва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный тест для быстрого выявления сибирской язвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора создали быстрый тест для выявления возбудителя сибирской язвы. Разработка велась в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что новый тест позволяет выявить заболевание в 1,5 раза быстрее существующих методов диагностики. "При этом, обеспечена высокая точность - удается обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно в случае, если пациент принимал антибактериальные препараты", - пояснили в Роспотребнадзоре. Сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении сельскохозяйственных животных.

https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество, сибирская язва