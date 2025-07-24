Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zapret-2031012483.html
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации - РИА Новости, 24.07.2025
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации
Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:15:00+03:00
2025-07-24T02:15:00+03:00
туризм
россия
общество
"поправка бизнеса"
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794389471_0:215:3259:2048_1920x0_80_0_0_cbb0b676b3c9388dde4b92b3b3083a07.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов.&quot;При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения&quot;, — указала эксперт.Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.
https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030735119.html
https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794389471_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_3f662159c942a262864cc18a7af9a926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, "поправка бизнеса", пошлины
Туризм, Россия, Общество, "Поправка Бизнеса", Пошлины
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации

"Поправка Бизнеса": в РФ запрещено ввозить без декларации более 3 л алкоголя

© РИА Новости / Федор Ловчанский | Перейти в медиабанкПограничный пункт
Пограничный пункт - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Федор Ловчанский
Перейти в медиабанк
Пограничный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.
По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.
Мужчина в обменном пункте в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Эксперт рассказала, как избежать мошенников при обмене денег за рубежом
23 июля, 02:15
Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов.
«

"При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения", — указала эксперт.

Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.
Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.
Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет
11 июля 2024, 02:15
 
ТуризмРоссияОбщество"Поправка Бизнеса"Пошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала