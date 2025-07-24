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Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации

Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации - РИА Новости, 24.07.2025

Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации

Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:15:00+03:00

2025-07-24T02:15:00+03:00

2025-07-24T02:15:00+03:00

туризм

россия

общество

"поправка бизнеса"

пошлины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов."При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения", — указала эксперт.Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.

https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030735119.html

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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россия, общество, "поправка бизнеса", пошлины