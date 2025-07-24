https://ria.ru/20250724/zapret-2031012483.html
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации - РИА Новости, 24.07.2025
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации
Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:15:00+03:00
2025-07-24T02:15:00+03:00
2025-07-24T02:15:00+03:00
туризм
россия
общество
"поправка бизнеса"
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794389471_0:215:3259:2048_1920x0_80_0_0_cbb0b676b3c9388dde4b92b3b3083a07.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов."При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения", — указала эксперт.Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.
https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030735119.html
https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794389471_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_3f662159c942a262864cc18a7af9a926.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, "поправка бизнеса", пошлины
Туризм, Россия, Общество, "Поправка Бизнеса", Пошлины
Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации
"Поправка Бизнеса": в РФ запрещено ввозить без декларации более 3 л алкоголя
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством "Прайм
" управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.
По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.
Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов.
«
"При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения", — указала эксперт.
Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.
Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.
Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.