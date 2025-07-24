https://ria.ru/20250724/zapad-2031273934.html

Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией

Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией - РИА Новости, 24.07.2025

Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией

Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:23:00+03:00

2025-07-24T22:23:00+03:00

2025-07-24T22:23:00+03:00

в мире

польша

киев

львов

владимир зеленский

радослав сикорский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии Зеленский подписал законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. "Я думаю, что Зеленский знает, что должен убедить и свой народ, и Европейский союз, что серьезно ведет борьбу с коррупцией", - сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat. Глава МИД Польши добавил, что страны Евросоюза различными способами предупреждают Зеленского, что своими действиями он может потерять поддержку Запада. "Мы передали ему и его людям разными каналами - европейскими, национальными, - что самый быстрый способ потери поддержки Запада - это позволение на возрождение коррупции", - подчеркнул Сикорский.

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html

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в мире, польша, киев, львов, владимир зеленский, радослав сикорский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7