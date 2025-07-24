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Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией - РИА Новости, 24.07.2025
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22:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zapad-2031273934.html
Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией
Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией - РИА Новости, 24.07.2025
Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией
Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:23:00+03:00
2025-07-24T22:23:00+03:00
в мире
польша
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львов
владимир зеленский
радослав сикорский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии Зеленский подписал законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. "Я думаю, что Зеленский знает, что должен убедить и свой народ, и Европейский союз, что серьезно ведет борьбу с коррупцией", - сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat. Глава МИД Польши добавил, что страны Евросоюза различными способами предупреждают Зеленского, что своими действиями он может потерять поддержку Запада. "Мы передали ему и его людям разными каналами - европейскими, национальными, - что самый быстрый способ потери поддержки Запада - это позволение на возрождение коррупции", - подчеркнул Сикорский.
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в мире, польша, киев, львов, владимир зеленский, радослав сикорский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Польша, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
Запад ждет от Зеленского доказательств борьбы с коррупцией

МИД Польши: Запад ждет от Зеленского доказательств, что он борется с коррупцией

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Запад ждет от Владимира Зеленского доказательств, что он действительно борется с коррупцией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии Зеленский подписал законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ объявили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
"Я думаю, что Зеленский знает, что должен убедить и свой народ, и Европейский союз, что серьезно ведет борьбу с коррупцией", - сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat.
Глава МИД Польши добавил, что страны Евросоюза различными способами предупреждают Зеленского, что своими действиями он может потерять поддержку Запада.
"Мы передали ему и его людям разными каналами - европейскими, национальными, - что самый быстрый способ потери поддержки Запада - это позволение на возрождение коррупции", - подчеркнул Сикорский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 21:07
 
В миреПольшаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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