https://ria.ru/20250724/zapad-2031139938.html
Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика
Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика - РИА Новости, 24.07.2025
Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика
Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне СВО разработали и испытали FPV-дрон с возможностью вести огонь из автомата по воздушным и наземным целям, а... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:47:00+03:00
2025-07-24T13:47:00+03:00
2025-07-24T13:47:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне СВО разработали и испытали FPV-дрон с возможностью вести огонь из автомата по воздушным и наземным целям, а также роботизированную платформу с установленными на нее огнеметами "Шмель", передает корреспондент РИА Новости. Речь идет о военных 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащий с позывным "Ланцет" показал журналистам FPV-дрон с установленным на нем автоматом АКС-74У и совершил показательный полет с поражением автомобильной техники. "Идея возникла в 2024 году с созданием зенитного дрона. У нас есть боевые расчеты, которые непосредственно получили эти "птицы" с ложе и с автоматами. Несколько боевых задач уже выполнили. Это сбитие гексокоптера, который летел на наши позиции с 82-миллиметровыми минами. Сегодня вы видели его в работе. Очень динамично, очень спокойно. Получилось без каких-либо проблем прострелить водительское и пассажирское сиденья, высадить обойму буквально за несколько секунд", - рассказал "Ланцет". Также военнослужащие продемонстрировали роботизированную ударную платформу с установленными на нее четырьмя ручными пехотными огнеметами (РПО) "Шмель". "Дальность управления (этой платформой) при усилителе сигнала и ретрансляторе - до 20 километров, прицеливание производится через камеру. Поражает укрепления или скопление живой силы и техники противника. То есть легко и бронированную технику поражает, но (если она в движении - ред.) тут надо иметь определенные навыки. А так в основном (боевая платформа работает на) выжигание лесополос, уничтожение дотов, укреплений и домов, где есть скопление техники или живой силы противника. При попадании там выжигает абсолютно всё", - рассказал оператор платформы с позывным "Оборотень".
https://ria.ru/20250717/sostav-2029712874.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дрон-автоматчик и робот-огнеметчик, разработанные российскими военными
Военнослужащие российской группировки "Запад" в зоне СВО разработали и испытали FPV-дрон с возможностью вести огонь из автомата по воздушным и наземным целям, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, была испытана роботизированная платформа с установленными на нее огнеметами "Шмель". Речь идет о военных 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии.
2025-07-24T13:47
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика
Бойцы "Запада" в зоне СВО показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне СВО разработали и испытали FPV-дрон с возможностью вести огонь из автомата по воздушным и наземным целям, а также роботизированную платформу с установленными на нее огнеметами "Шмель", передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет о военных 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии.
Военнослужащий с позывным "Ланцет" показал журналистам FPV-дрон с установленным на нем автоматом АКС-74У и совершил показательный полет с поражением автомобильной техники. "Идея возникла в 2024 году с созданием зенитного дрона. У нас есть боевые расчеты, которые непосредственно получили эти "птицы" с ложе и с автоматами. Несколько боевых задач уже выполнили. Это сбитие гексокоптера, который летел на наши позиции с 82-миллиметровыми минами. Сегодня вы видели его в работе. Очень динамично, очень спокойно. Получилось без каких-либо проблем прострелить водительское и пассажирское сиденья, высадить обойму буквально за несколько секунд", - рассказал "Ланцет".
Также военнослужащие продемонстрировали роботизированную ударную платформу с установленными на нее четырьмя ручными пехотными огнеметами (РПО) "Шмель". "Дальность управления (этой платформой) при усилителе сигнала и ретрансляторе - до 20 километров, прицеливание производится через камеру. Поражает укрепления или скопление живой силы и техники противника. То есть легко и бронированную технику поражает, но (если она в движении - ред.) тут надо иметь определенные навыки. А так в основном (боевая платформа работает на) выжигание лесополос, уничтожение дотов, укреплений и домов, где есть скопление техники или живой силы противника. При попадании там выжигает абсолютно всё", - рассказал оператор платформы с позывным "Оборотень".