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Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание "Страна.ua". "В 2014 году начавшись, дай бог,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:38:00+03:00
2025-07-24T16:38:00+03:00
2025-07-24T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание "Страна.ua". "В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м", — сказал он. Залужный добавил, что Украине нужно понять, как она будет защищена в будущем.В начале июля издание Strategic Culture писало, что слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в разрешении локального конфликта, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html
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в мире, украина, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине
Залужный: конфликт на Украине может затянуться до 2034 года