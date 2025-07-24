Рейтинг@Mail.ru
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 24.07.2025 (обновлено: 16:41 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/zaluzhnyy-2031194660.html
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 24.07.2025
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание "Страна.ua". "В 2014 году начавшись, дай бог,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:38:00+03:00
2025-07-24T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_608ba0715becff5bc3cfc669b4eb75bc.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание "Страна.ua". "В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м", — сказал он. Залужный добавил, что Украине нужно понять, как она будет защищена в будущем.В начале июля издание Strategic Culture писало, что слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в разрешении локального конфликта, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ba654a045068adf2aa6bd338178fc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный
Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине

Залужный: конфликт на Украине может затянуться до 2034 года

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание "Страна.ua".

"В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Вчера, 08:33
Залужный добавил, что Украине нужно понять, как она будет защищена в будущем.
В начале июля издание Strategic Culture писало, что слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в разрешении локального конфликта, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.
В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Захватывает все больше". На Западе набросились на Зеленского
Вчера, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала