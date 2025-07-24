https://ria.ru/20250724/zakon-2031172705.html

На Украине назвали закон об антикоррупционных органах фатальной ошибкой

На Украине назвали закон об антикоррупционных органах фатальной ошибкой - РИА Новости, 24.07.2025

На Украине назвали закон об антикоррупционных органах фатальной ошибкой

Украинские власти так спешили с принятием закона об ограничениях антикоррупционных органов, потому что хотели поскорее спрятать украденные из бюджета средства,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:28:00+03:00

2025-07-24T15:28:00+03:00

2025-07-24T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские власти так спешили с принятием закона об ограничениях антикоррупционных органов, потому что хотели поскорее спрятать украденные из бюджета средства, считает командир батальона нацгвардии Украины Петр Кузик. Издание Kyiv Independent выпустило материал о реакции украинских военных на подписанный Владимиром Зеленским закон об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам Кузика, принятие этого закона можно считать "фатальной ошибкой властей", которая поможет набрать популярность оппозиционным силам в стране. "На фоне большого количества коррупционных скандалов с участием представителей власти это выглядит как попытка, причем очень примитивная, припрятать и легализовать украденные у украинского народа активы", - заявил Кузик Kyiv Independent. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7