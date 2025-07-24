На Украине назвали закон об антикоррупционных органах фатальной ошибкой
Кузик: власти Украины приняли закон о НАБУ, чтобы спрятать украденные средства
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские власти так спешили с принятием закона об ограничениях антикоррупционных органов, потому что хотели поскорее спрятать украденные из бюджета средства, считает командир батальона нацгвардии Украины Петр Кузик.
Издание Kyiv Independent выпустило материал о реакции украинских военных на подписанный Владимиром Зеленским закон об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам Кузика, принятие этого закона можно считать "фатальной ошибкой властей", которая поможет набрать популярность оппозиционным силам в стране.
"На фоне большого количества коррупционных скандалов с участием представителей власти это выглядит как попытка, причем очень примитивная, припрятать и легализовать украденные у украинского народа активы", - заявил Кузик Kyiv Independent.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
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