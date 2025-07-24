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Захарова: Киев не сможет нанести поражение каноническому православию - РИА Новости, 24.07.2025
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Религия
 
12:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zakharova-2031112178.html
Захарова: Киев не сможет нанести поражение каноническому православию
Захарова: Киев не сможет нанести поражение каноническому православию - РИА Новости, 24.07.2025
Захарова: Киев не сможет нанести поражение каноническому православию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у режима Владимира Зеленского не получится расправиться и нанести поражение каноническому... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:42:00+03:00
2025-07-24T12:42:00+03:00
религия
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
владимир зеленский
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у режима Владимира Зеленского не получится расправиться и нанести поражение каноническому православие, которое имеет тысячелетнюю историю. "Как бы ни старался режим Зеленского расправиться (с верой - ред.), нанести поражение уже православию, уверена, с каноническим православием, который имеет тысячелетнюю историю, у него такое не выйдет и не пройдет. Да, можно захватить храм, можно захватить и лавру..., но вот завладеть душами верующих нельзя, вот это у него не получится точно", - сказала она в ходе брифинга. Кроме того, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести составили список организаций, связанных с киевской митрополией, уточнила Захарова. "В список вошли епархии, монастыри, храмы и другие объекты Украинской православной церкви. Всем им посылается сигнал отмежевываться от нее, иначе они будут запрещены. Как вам такая свобода совести? Это не свобода совести, это свобода от совести", - отметила официальный представитель МИД РФ. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической УПЦ до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью. Согласно предписанию госслужбы, глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы для УПЦ всех положений устава РПЦ, признании недействительными принятых РПЦ решений об "аннексии" епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ, а также публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029418895.html
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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, служба безопасности украины
Религия, В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины
Захарова: Киев не сможет нанести поражение каноническому православию

Захарова: режим Зеленского не сможет нанести поражение каноническому православию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у режима Владимира Зеленского не получится расправиться и нанести поражение каноническому православие, которое имеет тысячелетнюю историю.
"Как бы ни старался режим Зеленского расправиться (с верой - ред.), нанести поражение уже православию, уверена, с каноническим православием, который имеет тысячелетнюю историю, у него такое не выйдет и не пройдет. Да, можно захватить храм, можно захватить и лавру..., но вот завладеть душами верующих нельзя, вот это у него не получится точно", - сказала она в ходе брифинга.
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Кроме того, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести составили список организаций, связанных с киевской митрополией, уточнила Захарова. "В список вошли епархии, монастыри, храмы и другие объекты Украинской православной церкви. Всем им посылается сигнал отмежевываться от нее, иначе они будут запрещены. Как вам такая свобода совести? Это не свобода совести, это свобода от совести", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической УПЦ до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью. Согласно предписанию госслужбы, глава УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы для УПЦ всех положений устава РПЦ, признании недействительными принятых РПЦ решений об "аннексии" епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ, а также публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ.
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Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
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