https://ria.ru/20250724/zakharova--2031155524.html
Захарова прокомментировала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии
Захарова прокомментировала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии - РИА Новости, 24.07.2025
Захарова прокомментировала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии
Выдворение из Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова является проявлением неофашистской политики латвийских властей и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:36:00+03:00
2025-07-24T14:36:00+03:00
2025-07-24T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Выдворение из Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Весьма ярким проявлением неофашистской по сути политики латвийских властей стало выдворение 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана ВОВ Василия Москальёнова, которого умудрились в Риге объявить "угрозой национальной безопасности". За что? За отказ подписать клеветническую по отношению к России анкету", - заявила Захарова на своем брифинге. Захарова заверила, что Россия никогда не бросает своих. "Про героев никогда на забываем... Примем, обогреем ветеранов, гонимых соотечественников. Печальная судьба их мучителей хорошо известна из учебников истории, как бы они ни старались их сжечь, выбросить, запретить", - заверила Захарова. По ее оценке, эта отвратительная и аморальная акция нацелена на запугивание русскоязычного населения Латвии. "Представители этой группы все чаще становятся жертвой полицейского террора, который захлестнул страну в сочетании с эпидемией русофобии. Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии", - отметила она. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку. Также он пообещал ветерану жилищный сертификат.
https://ria.ru/20250719/latviya-2030102176.html
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Латвия, Россия, Рига, Мария Захарова, Михаил Ведерников, В мире
Захарова прокомментировала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии
МИД назвал выдворение 98-летнего ветерана Москальенова из Латвии неофашизмом
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Выдворение из Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весьма ярким проявлением неофашистской по сути политики латвийских властей стало выдворение 18 июля 2025 года 98-летнего ветерана ВОВ Василия Москальёнова, которого умудрились в Риге
объявить "угрозой национальной безопасности". За что? За отказ подписать клеветническую по отношению к России
анкету", - заявила Захарова
на своем брифинге.
Захарова заверила, что Россия никогда не бросает своих.
"Про героев никогда на забываем... Примем, обогреем ветеранов, гонимых соотечественников. Печальная судьба их мучителей хорошо известна из учебников истории, как бы они ни старались их сжечь, выбросить, запретить", - заверила Захарова.
По ее оценке, эта отвратительная и аморальная акция нацелена на запугивание русскоязычного населения Латвии
.
"Представители этой группы все чаще становятся жертвой полицейского террора, который захлестнул страну в сочетании с эпидемией русофобии. Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии", - отметила она.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников
сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.
Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку. Также он пообещал ветерану жилищный сертификат.