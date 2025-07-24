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У России нет и не было планов нападать на страны ЕС и НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 24.07.2025
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12:31 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zaharova-2031108887.html
У России нет и не было планов нападать на страны ЕС и НАТО, заявил МИД
У России нет и не было планов нападать на страны ЕС и НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 24.07.2025
У России нет и не было планов нападать на страны ЕС и НАТО, заявил МИД
Планов нападать на страны Евросоюза и НАТО у России никогда нет и не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя национальный... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:31:00+03:00
2025-07-24T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Планов нападать на страны Евросоюза и НАТО у России никогда нет и не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя национальный стратобзор Франции. На сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции опубликован "Стратегический национальный обзор" (RNS) страны за 2025 год. В нем часто встречаются утверждения о "российской угрозе". Слова "Россия", "российский" и "Москва" упоминаются в документе в сумме более 80 раз. В докладе утверждается, что якобы присутствует возможность "агрессии" со стороны России в отношении Европы в течение трех-пяти лет. При этом французские власти считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Доказательства этим утверждениям в документе не приводятся. "Авторы не могут не знать, что у России нет и никогда не было планов нападать на страны Европейского союза, НАТО. Это пропагандистская, ложь, чушь, мифология. Зачем же и к чему призывают в этом докладе его авторы готовиться французов? Ответ напрашивает сам собой - к собственным французским агрессивным действиям против, в том числе нашей страны", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что под ширмой пресловутой защиты от российской агрессии закрепляется курс на комплексную подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией. В обзоре немало внимания уделяется французским силам ядерного сдерживания, подчеркивается их роль как ключевого фактора обеспечения безопасности как национальной, так и Евросоюза, подчеркнула Захарова. "Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательней ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны. Ну, и немножко охладить свой пыл", - заключила она.
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html
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в мире, россия, франция, европа, мария захарова, нато, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Европа, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз
У России нет и не было планов нападать на страны ЕС и НАТО, заявил МИД

Захарова: планов нападать на страны ЕС и НАТО у РФ никогда не было

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Планов нападать на страны Евросоюза и НАТО у России никогда нет и не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя национальный стратобзор Франции.
На сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции опубликован "Стратегический национальный обзор" (RNS) страны за 2025 год. В нем часто встречаются утверждения о "российской угрозе". Слова "Россия", "российский" и "Москва" упоминаются в документе в сумме более 80 раз.
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В докладе утверждается, что якобы присутствует возможность "агрессии" со стороны России в отношении Европы в течение трех-пяти лет. При этом французские власти считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Доказательства этим утверждениям в документе не приводятся.
"Авторы не могут не знать, что у России нет и никогда не было планов нападать на страны Европейского союза, НАТО. Это пропагандистская, ложь, чушь, мифология. Зачем же и к чему призывают в этом докладе его авторы готовиться французов? Ответ напрашивает сам собой - к собственным французским агрессивным действиям против, в том числе нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что под ширмой пресловутой защиты от российской агрессии закрепляется курс на комплексную подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией.
В обзоре немало внимания уделяется французским силам ядерного сдерживания, подчеркивается их роль как ключевого фактора обеспечения безопасности как национальной, так и Евросоюза, подчеркнула Захарова.
"Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательней ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны. Ну, и немножко охладить свой пыл", - заключила она.
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