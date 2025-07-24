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В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка - РИА Новости, 24.07.2025
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10:58 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/zaderzhanie-2031074234.html
В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка
В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка - РИА Новости, 24.07.2025
В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка
Задержаны еще двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка группой молодежи в Балашихе, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:58:00+03:00
2025-07-24T10:58:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Задержаны еще двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка группой молодежи в Балашихе, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ. Ранее по подозрению в избиении подростка была задержана 21-летняя девушка. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области установлены и задержаны еще двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево городского округа Балашиха (часть 2 статьи 213 УК РФ). Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов, участвовавших в нападении. 17 июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250723/podrostok-2030952104.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка

СК: задержаны еще двое участников избиения подростка в Балашихе

Избиение подростка в Балашихе
Избиение подростка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Избиение подростка в Балашихе
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Задержаны еще двое участников жестокого избиения 17-летнего подростка группой молодежи в Балашихе, они признали свою вину, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Ранее по подозрению в избиении подростка была задержана 21-летняя девушка.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области установлены и задержаны еще двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево городского округа Балашиха (часть 2 статьи 213 УК РФ). Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов, участвовавших в нападении.
17 июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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