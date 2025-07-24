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Захарова: новый глава ЮНЕСКО получит в наследство многомиллионный долг США

Захарова: новый глава ЮНЕСКО получит в наследство многомиллионный долг США - РИА Новости, 24.07.2025

Захарова: новый глава ЮНЕСКО получит в наследство многомиллионный долг США

Новый гендиректор ЮНЕСКО получит "в наследство" от действующей главы организации Одре Азуле многомиллионную задолженность США перед организацией, заявила в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:04:00+03:00

2025-07-24T13:04:00+03:00

2025-07-24T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новый гендиректор ЮНЕСКО получит "в наследство" от действующей главы организации Одре Азуле многомиллионную задолженность США перед организацией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выход США и их, самое главное, многомиллионная задолженность станет частью тяжелого наследия госпожи Азуле, с которым предстоит разбираться уже новому гендиректору после избрания этой осенью", - сказала она в ходе брифинга. Как напомнила Захарова, задолженность США перед ЮНЕСКО составляет 600 миллионов долларов. Азуле, по словам Захаровой, делает вид, что в секретариате ЮНЕСКО готовы к выходу США. В то же время, подчеркивает она, последствием выхода США может стать сокращение финансирования проектов в странах Глобального Юга. Во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.

https://ria.ru/20250506/yunesko-2015391745.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), одри азуле, мария захарова, дональд трамп, юнеско