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Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене - РИА Новости, 24.07.2025
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20:14 24.07.2025 (обновлено: 20:24 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/yemen-2031256509.html
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене - РИА Новости, 24.07.2025
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене
Взрыв с детонацией произошел на оружейном складе на авиабазе Аль-Анад в провинции Лахдж в южном Йемене, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных органах РИА Новости, 24.07.2025
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ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв с детонацией произошел на оружейном складе на авиабазе Аль-Анад в провинции Лахдж в южном Йемене, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных органах власти."Сильные взрывы произошли после подрыва склада с оружием на военно-воздушной базе Аль-Анд в провинции Лахдж", - сказал он.Причины взрыва уточняются.
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йемен, в мире
Йемен, В мире
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене

На юге Йемена на военно-воздушной базе произошел взрыв

© Фото : соцсетиВзрыв на складе боеприпасов на военно-воздушной базе Аль-Анад в Йемене
Взрыв на складе боеприпасов на военно-воздушной базе Аль-Анад в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на складе боеприпасов на военно-воздушной базе Аль-Анад в Йемене
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ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв с детонацией произошел на оружейном складе на авиабазе Аль-Анад в провинции Лахдж в южном Йемене, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных органах власти.
"Сильные взрывы произошли после подрыва склада с оружием на военно-воздушной базе Аль-Анд в провинции Лахдж", - сказал он.
Причины взрыва уточняются.
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