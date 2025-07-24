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Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене - РИА Новости, 24.07.2025
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене
Взрыв с детонацией произошел на оружейном складе на авиабазе Аль-Анад в провинции Лахдж в южном Йемене, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных органах РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:14:00+03:00
2025-07-24T20:14:00+03:00
2025-07-24T20:24:00+03:00
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ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв с детонацией произошел на оружейном складе на авиабазе Аль-Анад в провинции Лахдж в южном Йемене, сообщил РИА Новости в четверг источник в местных органах власти."Сильные взрывы произошли после подрыва склада с оружием на военно-воздушной базе Аль-Анд в провинции Лахдж", - сказал он.Причины взрыва уточняются.
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029804667.html
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йемен, в мире
Взрыв произошёл на складе боеприпасов на военно-воздушной базе в Йемене
На юге Йемена на военно-воздушной базе произошел взрыв