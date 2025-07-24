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В России планируют создать центр разработки детских игрушек - РИА Новости, 24.07.2025
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19:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/yampolskaya-2031252068.html
В России планируют создать центр разработки детских игрушек
В России планируют создать центр разработки детских игрушек - РИА Новости, 24.07.2025
В России планируют создать центр разработки детских игрушек
Центр разработки детских игрушек появится в России, работа над его созданием начнется осенью, заявила советник президента РФ, председатель организационного... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:45:00+03:00
2025-07-24T19:45:00+03:00
общество
россия
елена ямпольская
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Центр разработки детских игрушек появится в России, работа над его созданием начнется осенью, заявила советник президента РФ, председатель организационного комитета конкурса "Родная игрушка" Елена Ямпольская. "Конструкторское бюро плюс центр дизайна, то есть некий центр разработки детских игрушек... Этот центр, где аккумулируются идеи и где будут работать эксперты и профессионалы… Я надеюсь, что осенью мы подойдем к вопросу создания этого центра", - сказала Ямпольская на встрече со школьниками и участниками конкурса "Родная игрушка" в Нижегородской области. Она отметила, что одной из основных задач "Родная игрушка" было привлечь внимание к отрасли, и выразила надежду, что финалисты конкурса будут работать в центре разработки игрушек. "Мы не собираемся создавать какую-то закрытую группу, которая будет диктовать, как кому делать. Речь идет об удобной платформе, куда обязательно должно оставаться открытое окно, через которое наши современные "кулибины" могут вносить свои идеи. Все, что интересно, пожалуйста, приходите, доработаем, как это сейчас мы делаем на "Родной игрушке", - сказала Ямпольская. Конкурс "Родная игрушка", организованный обществом "Знание" совместно с "Движением первых", стартовал в ноябре 2024 года. Целью конкурса является стимулирование производства игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление и воспитывать патриотизм. Финал конкурса пройдет в сентябре 2025 года в формате масштабного фестиваля детских игр и игрушек. Проекты-победители будут запущены в первый тираж и выставлены на продажу в магазины сетей партнеров конкурса по всей стране.
https://ria.ru/20250724/labubu-2031218845.html
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общество, россия, елена ямпольская
Общество, Россия, Елена Ямпольская
В России планируют создать центр разработки детских игрушек

Ямпольская: центр разработки детских игрушек появится в России

© Fotolia / vetre Детские игрушки
Детские игрушки - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / vetre
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Центр разработки детских игрушек появится в России, работа над его созданием начнется осенью, заявила советник президента РФ, председатель организационного комитета конкурса "Родная игрушка" Елена Ямпольская.
"Конструкторское бюро плюс центр дизайна, то есть некий центр разработки детских игрушек... Этот центр, где аккумулируются идеи и где будут работать эксперты и профессионалы… Я надеюсь, что осенью мы подойдем к вопросу создания этого центра", - сказала Ямпольская на встрече со школьниками и участниками конкурса "Родная игрушка" в Нижегородской области.
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Она отметила, что одной из основных задач "Родная игрушка" было привлечь внимание к отрасли, и выразила надежду, что финалисты конкурса будут работать в центре разработки игрушек.
"Мы не собираемся создавать какую-то закрытую группу, которая будет диктовать, как кому делать. Речь идет об удобной платформе, куда обязательно должно оставаться открытое окно, через которое наши современные "кулибины" могут вносить свои идеи. Все, что интересно, пожалуйста, приходите, доработаем, как это сейчас мы делаем на "Родной игрушке", - сказала Ямпольская.
Конкурс "Родная игрушка", организованный обществом "Знание" совместно с "Движением первых", стартовал в ноябре 2024 года. Целью конкурса является стимулирование производства игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление и воспитывать патриотизм. Финал конкурса пройдет в сентябре 2025 года в формате масштабного фестиваля детских игр и игрушек. Проекты-победители будут запущены в первый тираж и выставлены на продажу в магазины сетей партнеров конкурса по всей стране.
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ОбществоРоссияЕлена Ямпольская
 
 
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