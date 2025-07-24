https://ria.ru/20250724/vzyatka-2031237930.html

Полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza

Полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza - РИА Новости, 24.07.2025

Полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza

Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов обвиняется в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza на сумму около 137 тысяч рублей, РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:28:00+03:00

2025-07-24T18:28:00+03:00

2025-07-24T18:38:00+03:00

обыски в офисе telegram-канала baza

происшествия

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александр селиванов

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов обвиняется в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza на сумму около 137 тысяч рублей, сообщила журналистам его адвокат Сусанна Макушинская."В деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.В четверг Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова.Селиванову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки (по пункту" е" части 3 статьи 286, части 3 статьи 290 УК РФ).Он полностью признал вину в получении взяток и просил не заключать его под стражу, поскольку он сотрудничает со следствием и готов являться по первому требованию в правоохранительные органы.Позже этот же суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявлены обвинения по аналогичным статьям.Фигуранты были задержаны в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставлены в Москву. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). В среду Замоскворецкий суд арестовал главного редактора, а также сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.

https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html

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