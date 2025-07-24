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Очевидец: взрывы в Камбодже были слышны даже на расстоянии 70 километров

Очевидец: взрывы в Камбодже были слышны даже на расстоянии 70 километров - РИА Новости, 24.07.2025

Очевидец: взрывы в Камбодже были слышны даже на расстоянии 70 километров

Взрывы от ракетных установок и авиаударов, прогремевшие в провинции Прэахвихеа на севере Камбоджи во время столкновений между тайскими и камбоджийскими силами в РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:55:00+03:00

2025-07-24T18:55:00+03:00

2025-07-24T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы от ракетных установок и авиаударов, прогремевшие в провинции Прэахвихеа на севере Камбоджи во время столкновений между тайскими и камбоджийскими силами в четверг, были слышны даже на расстоянии 70 километров, рассказала РИА Новости кхмерская студентка. "Разница между конфликтом 2008-го года и нынешним в том, что теперь обе стороны используют более тяжелое вооружение. Мои родители и друзья говорили, что слышали взрывы у себя дома, хотя это час езды от зоны боевых действий ... примерно в 70 километрах от границы", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, некоторые из ее друзей были эвакуированы из приграничных районов провинции Прэахвихеа из-за обстрелов. "Часть моих друзей, которые ближе к границе, эвакуированы", - рассказала она. Многолетний спор вокруг храма Прэахвихеа XI века, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, резко обострился в четверг. После нескольких недель напряженности, вызванной инцидентами с минами и последующей высылкой дипломатов с обеих сторон, в районе храмового комплекса начались артиллерийские и ракетные удары. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда, в результате обстрелов и бомбардировок в стране погибли не менее 11 мирных жителей и один военнослужащий. По информации газеты Nation, власти четырех тайских приграничных провинций объявили об эвакуации населения на фоне эскалации. Таиланд задействовал истребители F-16 для нанесения авиаударов, сообщили в военном ведомстве страны. В ответ, по данным МИД Таиланда, Камбоджа применила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". В соцсетях появились фото поврежденного артиллерийским огнем магазина 7-Eleven и автозаправочной станции в Таиланде.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html

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в мире, таиланд, камбоджа, юнеско, f-16