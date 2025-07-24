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ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vsu-2031117952.html
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:54:00+03:00
2025-07-24T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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