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ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:54:00+03:00
2025-07-24T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны
РФ в четверг.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.