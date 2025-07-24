https://ria.ru/20250724/vsu-2031117952.html

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:54:00+03:00

2025-07-24T12:54:00+03:00

2025-07-24T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность