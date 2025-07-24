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ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.07.2025 (обновлено: 12:43 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/vsu-2031110922.html
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также у Андреевки в Харьковской области."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также у Андреевки в Харьковской области.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ
Вчера, 10:16
 
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