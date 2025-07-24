https://ria.ru/20250724/vsu-2031110922.html

ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029242_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_f6a8c5d80bf6a2e3c15299ee3b5d5cbf.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также у Андреевки в Харьковской области."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250724/udary-2031057272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф