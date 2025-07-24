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ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также у Андреевки в Харьковской области."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"