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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
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12:38 24.07.2025 (обновлено: 12:45 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/vsu-2031110554.html
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:38:00+03:00
2025-07-24T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
сумская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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