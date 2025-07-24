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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:38:00+03:00
2025-07-24T12:38:00+03:00
2025-07-24T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки