https://ria.ru/20250724/vsu-2031036274.html

Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ

Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ

Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:28:00+03:00

2025-07-24T07:28:00+03:00

2025-07-24T07:28:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко. "Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на 3 месяца. На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег", — сказал Литвиненко. По его словам, в некоторых случаях командиры и вовсе забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, в обмен не отправляя тех на боевые задачи. "Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь", — добавил он.

https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, украина