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Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:28 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vsu-2031036274.html
Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ
Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:28:00+03:00
2025-07-24T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко. "Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на 3 месяца. На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег", — сказал Литвиненко. По его словам, в некоторых случаях командиры и вовсе забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, в обмен не отправляя тех на боевые задачи. "Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь", — добавил он.
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военнопленный рассказал о взятках, которые берут командиры ВСУ

Пленный Литвиненко: командиры ВСУ берут от 2400 долларов за неотправку на фронт

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Командиры ВСУ берут с украинских военнослужащих от 100 тысяч гривен (около $2400) за то, чтобы тех не отправляли на боевые позиции, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко.
"Есть такая возможность "откупиться" от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции. И то же самое за 150, за 100 тысяч можно себе сделать отпуск на 3 месяца. На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег", — сказал Литвиненко.
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По его словам, в некоторых случаях командиры и вовсе забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, в обмен не отправляя тех на боевые задачи.
"Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь", — добавил он.
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