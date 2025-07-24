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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:41:00+03:00

2025-07-24T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина