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ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)