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ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки