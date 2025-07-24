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Обсуждений о встрече Путина и Трампа в Китае не было, сообщил Песков

Обсуждений о встрече Путина и Трампа в Китае не было, сообщил Песков - РИА Новости, 24.07.2025

Обсуждений о встрече Путина и Трампа в Китае не было, сообщил Песков

Конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае не было, в Кремле не слышали о планах президента США РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:10:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

китай

россия

сша

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае не было, в Кремле не слышали о планах президента США поехать в Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока обсуждений каких-то конкретных не было. Президент Путин готовится к этой поездке (в Китай - ред.). Заявления из Вашингтона о том, что президент Трамп готовится к этой поездке, именно к этой, мы не слышали ", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

китай

россия

сша

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владимир путин, дональд трамп, китай, россия, сша