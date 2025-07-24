https://ria.ru/20250724/vru-2031194475.html

Росэксимбанк помог запустить новую ВРУ на комбинате в Магнитогорске

Росэксимбанк помог запустить новую ВРУ на комбинате в Магнитогорске - РИА Новости, 24.07.2025

Росэксимбанк помог запустить новую ВРУ на комбинате в Магнитогорске

На металлургическом комбинате в Магнитогорске введена в эксплуатацию новая воздухоразделительная установка (ВРУ), обеспечивающая производство кислорода, азота и РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:38:00+03:00

2025-07-24T16:38:00+03:00

2025-07-24T16:38:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

магнитогорск

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На металлургическом комбинате в Магнитогорске введена в эксплуатацию новая воздухоразделительная установка (ВРУ), обеспечивающая производство кислорода, азота и аргона для нужд комбината, проект реализован при поддержке Росэксимбанка - ключевого финансового института Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр."Металлургия является одним из основных промышленных потребителей технических газов, прежде всего кислорода. Его использование позволяет ускорить плавку металла, улучшить химический состав и повысить механические свойства стали. Благодаря реакции кислорода с углеродистыми соединениями в процессе плавления изменяется химический состав и механические свойства стали", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что новая ВРУ на кислородной станции комбината значительно расширит возможности по обеспечению производственных процессов комбината. "По оценкам компании, запуск установки позволит увеличить выработку чистого промильного азота на 50%, аргона на 150%, а выпуск кислорода увеличится на 20% при заметном сокращении затрат на электроэнергию", - добавляется в сообщении.На реализацию проекта в кислородном цехе Росэксимбанк предоставил финансирование в объеме 2,5 миллиарда рублей.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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российский экспортный центр (рэц), магнитогорск, экономика