ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей
Цыбульский: ВРП Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Объем валового регионального продукта в Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей, власти ставят перед собой задачу увеличить его в ближайшие два года до триллиона рублей и выше, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в Северодвинске.
"ВРП у нас подрос до 899 миллиардов рублей, 0,7 процента, но тем не менее, мы вышли в рост после такой стагнации, которая была и думаю, что в ближайшие два года у нас задача перевалить за триллион, вообще ставим перед собой за 5 лет задачу перейти и 1,2 триллиона рублей", - сказал Цыбульский.
Глава региона отметил, что после непростых 2022-2023 годов экономика региона, ориентированная на экспорт, постепенно восстанавливается. Предприниматели области находят новые рынки сбыта, идет перенастройка системы. В то же время растут доходы жителей и объемы промышленного производства.
"Промпроизводство в прошлом году выросло на семь процентов. Это говорит о том, что предприниматели вернулись в инвестиционную стадию и начинают развивать производство - в первую очередь это судостроение и судоремонт", - отметил губернатор.
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