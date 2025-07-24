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ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей - РИА Новости, 24.07.2025
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22:16 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vrp-2031273446.html
ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей
ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей - РИА Новости, 24.07.2025
ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей
Объем валового регионального продукта в Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей, власти ставят перед собой задачу увеличить его в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:16:00+03:00
2025-07-24T22:16:00+03:00
экономика
архангельская область
россия
северодвинск
александр цыбульский
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Объем валового регионального продукта в Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей, власти ставят перед собой задачу увеличить его в ближайшие два года до триллиона рублей и выше, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в Северодвинске. "ВРП у нас подрос до 899 миллиардов рублей, 0,7 процента, но тем не менее, мы вышли в рост после такой стагнации, которая была и думаю, что в ближайшие два года у нас задача перевалить за триллион, вообще ставим перед собой за 5 лет задачу перейти и 1,2 триллиона рублей", - сказал Цыбульский. Глава региона отметил, что после непростых 2022-2023 годов экономика региона, ориентированная на экспорт, постепенно восстанавливается. Предприниматели области находят новые рынки сбыта, идет перенастройка системы. В то же время растут доходы жителей и объемы промышленного производства. "Промпроизводство в прошлом году выросло на семь процентов. Это говорит о том, что предприниматели вернулись в инвестиционную стадию и начинают развивать производство - в первую очередь это судостроение и судоремонт", - отметил губернатор.
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экономика, архангельская область, россия, северодвинск, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Архангельская область, Россия, Северодвинск, Александр Цыбульский, Владимир Путин
ВРП Архангельской области за два года вырастет до триллиона рублей

Цыбульский: ВРП Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл – РИА Новости. Объем валового регионального продукта в Архангельской области в 2025 году вырос до 899 миллиардов рублей, власти ставят перед собой задачу увеличить его в ближайшие два года до триллиона рублей и выше, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в Северодвинске.
"ВРП у нас подрос до 899 миллиардов рублей, 0,7 процента, но тем не менее, мы вышли в рост после такой стагнации, которая была и думаю, что в ближайшие два года у нас задача перевалить за триллион, вообще ставим перед собой за 5 лет задачу перейти и 1,2 триллиона рублей", - сказал Цыбульский.
Глава региона отметил, что после непростых 2022-2023 годов экономика региона, ориентированная на экспорт, постепенно восстанавливается. Предприниматели области находят новые рынки сбыта, идет перенастройка системы. В то же время растут доходы жителей и объемы промышленного производства.
"Промпроизводство в прошлом году выросло на семь процентов. Это говорит о том, что предприниматели вернулись в инвестиционную стадию и начинают развивать производство - в первую очередь это судостроение и судоремонт", - отметил губернатор.
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ЭкономикаАрхангельская областьРоссияСеверодвинскАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
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