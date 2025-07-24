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В Мурманской области запустили систему мониторинга качества воздуха

В Мурманской области запустили систему мониторинга качества воздуха - РИА Новости, 24.07.2025

В Мурманской области запустили систему мониторинга качества воздуха

"Норникель" официально запустил в работу систему автоматического контроля качества атмосферного воздуха в Мончегорске Мурманской области, которая обеспечит... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:32:00+03:00

2025-07-24T17:32:00+03:00

2025-07-24T17:32:00+03:00

общество

мончегорск

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норильск

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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. "Норникель" официально запустил в работу систему автоматического контроля качества атмосферного воздуха в Мончегорске Мурманской области, которая обеспечит круглосуточный мониторинг уровня загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба компании. "Это важный шаг в направлении повышения экологической прозрачности и улучшения уровня жизни в городе. Новая система — передовая цифровая платформа, обеспечивающая круглосуточный контроль за состоянием воздуха в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Отмечается, что система объединяет данные с 11 станций экологического мониторинга, расположенных в городе металлургов. Каждые 20 минут оборудование фиксирует уровень загрязняющих веществ (диоксид серы, сероводород, оксид углерода, диоксид азота, озон), а также взвешенные частицы (пыль и сажа). Собранные данные обрабатываются и публикуются в режиме реального времени на сайте администрации Мончегорска в виде индекса качества воздуха, который рассчитывается на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Индекс качества воздуха представлен в удобном цветовом виде: зеленый — загрязнение отсутствует, желтый — умеренное, красный — высокое. Такая индикация позволяет любому жителю города быстро оценить ситуацию. При этом доступна история измерений за предыдущие 14 дней. "Система учитывает не только промышленные выбросы Кольской ГМК, но и другие источники загрязнения. Например, если рядом со станцией мониторинга разведут костер, индекс может временно повыситься. Таким образом, система фиксирует комплексное влияние на качество воздуха, исходящее от различных источников, включая бытовые и транспортные", - пояснили в компании. "Норникель" организовал систему как градообразующее предприятие Мончегорска, она была передана администрации города. Компания реализовала этот проект для открытого экологического мониторинга с акцентом на удобство и доступность для горожан. Подобная система в декабре 2024 года была запущена в Норильске.

https://ria.ru/20250710/skolkovo-2028354396.html

https://ria.ru/20250629/kity-2026083326.html

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общество, мончегорск, мурманская область, норильск, норильский никель, жкх