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Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
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13:32 24.07.2025 (обновлено: 13:33 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/venok-2031133920.html
Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой
Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил венок на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:32:00+03:00
2025-07-24T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил венок на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Прощание с ней проходит в четверг в траурном зале Центральной клинической больнице управделами президента в Москве. Ранее Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Подносовой в телеграмме ее родным, назвав ее юристом высочайшей квалификации, энергичным и талантливым руководителем, и отметил ее значимый вклад в развитие отечественной системы правосудия. "Во главе Верховного Суда России Ирина Леонидовна руководствовалась принципами неукоснительного соблюдения закона, беспристрастно защищала права и свободы людей, уделяла особое внимание законотворческой деятельности. Её знали как замечательного профессионала, способного принимать тщательно выверенные решения в самых сложных ситуациях", - отметил он. Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что в основе достижений Подносовой были знания и опыт, четкое видение задач, умение добиваться необходимых результатов, предельная ответственность. "Ирина Леонидовна Подносова была доброжелательным, интеллигентным и отзывчивым человеком. Прошу передать слова сочувствия и поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжёлый час", - отметил Медведев.
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россия, москва, ирина подносова, дмитрий медведев
Россия, Москва, Ирина Подносова, Дмитрий Медведев
Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой

Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой в ЦКБ Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил венок на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Прощание с ней проходит в четверг в траурном зале Центральной клинической больнице управделами президента в Москве.
Ранее Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Подносовой в телеграмме ее родным, назвав ее юристом высочайшей квалификации, энергичным и талантливым руководителем, и отметил ее значимый вклад в развитие отечественной системы правосудия.
"Во главе Верховного Суда России Ирина Леонидовна руководствовалась принципами неукоснительного соблюдения закона, беспристрастно защищала права и свободы людей, уделяла особое внимание законотворческой деятельности. Её знали как замечательного профессионала, способного принимать тщательно выверенные решения в самых сложных ситуациях", - отметил он.
Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что в основе достижений Подносовой были знания и опыт, четкое видение задач, умение добиваться необходимых результатов, предельная ответственность.
"Ирина Леонидовна Подносова была доброжелательным, интеллигентным и отзывчивым человеком. Прошу передать слова сочувствия и поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжёлый час", - отметил Медведев.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
22 июля, 15:27
 
РоссияМоскваИрина ПодносоваДмитрий Медведев
 
 
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