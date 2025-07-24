https://ria.ru/20250724/venok-2031133920.html

Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой

Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

Медведев прислал венок на церемонию прощания с Подносовой

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил венок на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:32:00+03:00

2025-07-24T13:32:00+03:00

2025-07-24T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил венок на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Прощание с ней проходит в четверг в траурном зале Центральной клинической больнице управделами президента в Москве. Ранее Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Подносовой в телеграмме ее родным, назвав ее юристом высочайшей квалификации, энергичным и талантливым руководителем, и отметил ее значимый вклад в развитие отечественной системы правосудия. "Во главе Верховного Суда России Ирина Леонидовна руководствовалась принципами неукоснительного соблюдения закона, беспристрастно защищала права и свободы людей, уделяла особое внимание законотворческой деятельности. Её знали как замечательного профессионала, способного принимать тщательно выверенные решения в самых сложных ситуациях", - отметил он. Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что в основе достижений Подносовой были знания и опыт, четкое видение задач, умение добиваться необходимых результатов, предельная ответственность. "Ирина Леонидовна Подносова была доброжелательным, интеллигентным и отзывчивым человеком. Прошу передать слова сочувствия и поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжёлый час", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

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россия, москва, ирина подносова, дмитрий медведев