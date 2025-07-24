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Венгрия не прекратит поставки энергии Украине, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
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12:58 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/vengriya-2031119784.html
Венгрия не прекратит поставки энергии Украине, считает эксперт
Венгрия не прекратит поставки энергии Украине, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
Венгрия не прекратит поставки энергии Украине, считает эксперт
Венгрия не сможет прекратить поставки энергии Украине из-за притеснения закарпатских венгров, но продолжит осуждать украинскую практику принудительной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:58:00+03:00
2025-07-24T12:58:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Венгрия не сможет прекратить поставки энергии Украине из-за притеснения закарпатских венгров, но продолжит осуждать украинскую практику принудительной мобилизации на международных площадках, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Венгрия не прекратит транзит энергии Украину из-за этой смерти, поскольку договоры только в случае форс-мажора предусматривают, что исполнение контракта остается на усмотрение венгерского правительства. Эта печальная смерть не будет считаться форс-мажором в международных судах", - сказал Киселли. Эксперт отметил, что Венгрия по-прежнему будет отстаивать права закарпатских венгров, гарантированные ЕС и прописанные в международных договорах Украины и украинской конституции. Киселли подчеркнул, что Венгрия "будет поднимать вопрос об украинской практике принудительной мобилизации на всех западных площадках", но выразил опасение, что "глобалисты расценят это как "пророссийскую пропаганду". Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html
https://ria.ru/20250717/orban-2029692917.html
https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Венгрия не прекратит поставки энергии Украине, считает эксперт

Киселли: Венгрия не прекратит поставки энергии Украине из-за силовой мобилизации

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Венгрия не сможет прекратить поставки энергии Украине из-за притеснения закарпатских венгров, но продолжит осуждать украинскую практику принудительной мобилизации на международных площадках, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Зеленский считает Венгрию врагом, заявил Сийярто
22 июля, 15:46
"Венгрия не прекратит транзит энергии Украину из-за этой смерти, поскольку договоры только в случае форс-мажора предусматривают, что исполнение контракта остается на усмотрение венгерского правительства. Эта печальная смерть не будет считаться форс-мажором в международных судах", - сказал Киселли.
Эксперт отметил, что Венгрия по-прежнему будет отстаивать права закарпатских венгров, гарантированные ЕС и прописанные в международных договорах Украины и украинской конституции.
Киселли подчеркнул, что Венгрия "будет поднимать вопрос об украинской практике принудительной мобилизации на всех западных площадках", но выразил опасение, что "глобалисты расценят это как "пророссийскую пропаганду".
Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Фотография, опубликованная Виктором Орбаном в социальной сети - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Венгрии возмутились антивенгерским акциям в Закарпатье
17 июля, 13:55
Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
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22 июля, 17:04
 
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