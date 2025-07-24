https://ria.ru/20250724/veb-2031171483.html

ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник

ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник - РИА Новости, 24.07.2025

ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:25:00+03:00

2025-07-24T15:25:00+03:00

2025-07-24T15:25:00+03:00

экономика

альфа-банк

велес капитал

московский кредитный банк

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться по формуле: значение индекса RUONIA плюс спред. Финальный диапазон спреда - 175-180 базисных пунктов. ВЭБ в четверг собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-53 с квартальными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html

https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html

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экономика, альфа-банк, велес капитал, московский кредитный банк