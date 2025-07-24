Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/veb-2031171483.html
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник - РИА Новости, 24.07.2025
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:25:00+03:00
2025-07-24T15:25:00+03:00
экономика
альфа-банк
велес капитал
московский кредитный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995016272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aef009ba47f46b036868ecc80fb2cfd5.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться по формуле: значение индекса RUONIA плюс спред. Финальный диапазон спреда - 175-180 базисных пунктов. ВЭБ в четверг собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-53 с квартальными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
https://ria.ru/20250704/stavka-2027077311.html
https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995016272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1a7fee6a4b2a8579e6d104e72456985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, альфа-банк, велес капитал, московский кредитный банк
Экономика, Альфа-банк, Велес Капитал, Московский кредитный банк
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций, заявил источник

До 100 млрд руб ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВЭБ
ВЭБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ВЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться по формуле: значение индекса RUONIA плюс спред. Финальный диапазон спреда - 175-180 базисных пунктов.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ВЭБ рассказали, до какого уровня ЦБ необходимо снизить ключевую ставку
4 июля, 02:27
ВЭБ в четверг собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-53 с квартальными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 50 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Совкомбанк.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
4 июля, 10:44
 
ЭкономикаАльфа-банкВелес КапиталМосковский кредитный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала