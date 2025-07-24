https://ria.ru/20250724/uslovie-2031174727.html

В "Хезболле" назвали условие для переговоров о вооружении

В "Хезболле" назвали условие для переговоров о вооружении - РИА Новости, 24.07.2025

В "Хезболле" назвали условие для переговоров о вооружении

Переговоры о вооружении движения "Хезболлах" могут быть только после выполнения Израилем всех обязательств в рамках соглашения о прекращении огня и гарантий... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:38:00+03:00

2025-07-24T15:38:00+03:00

2025-07-24T15:38:00+03:00

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БЕЙРУТ, 24 июля – РИА Новости. Переговоры о вооружении движения "Хезболлах" могут быть только после выполнения Израилем всех обязательств в рамках соглашения о прекращении огня и гарантий безопасности Ливана, заявил РИА Новости депутат блока "Верность сопротивлению" (фракция "Хезболлах") депутат Хусейн Хадж Хасан. Ранее в июне американский эмиссар Томас Барак во время своего предыдущего официального визита в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Вашингтон не может влиять на действия Израиля в Ливане и предоставлять ливанским властям какие-либо гарантии, а вопрос разоружения движения "Хезболлах" является крайне сложной внутриполитической проблемой. "Я подтверждаю еще раз: наша главная цель — защитить Ливан, и это возможно только после того, как Израиль выполнит соглашение о прекращении военных действий. Мы не отдадим все и не рассматриваем все требования врага без будущих гарантий безопасности Ливана и уважения его суверенитета",- сказал Хадж Хасан, отвечая на вопрос о том, боится ли "Хезболлах", что ее оружие будет уничтожено, и Ливан останется беззащитным перед израильской агрессией. Депутат добавил, что после выполнения соглашения о прекращении боевых действий против Ливана и сохранения его суверенитета можно будет открыть внутренний ливанский диалог по всем спорным вопросам. "При этом главная тема — не оружие "Хезболлах", а то, как защищать Ливан от израильской угрозы, от возвращения старой экстремистской опасности и от планов хаоса на Ближнем Востоке, которым управляют США", - подчеркнул парламентарий. Хадж Хасан указал, что позиция сопротивления в Ливане полностью согласована с соглашением о прекращении огня от 27 ноября 2024 года. Депутат пояснил, что необходимо выполнить четыре главных условия: возвращение всех пленных, которые находятся у Израиля, прекращение политических убийств, вывод войск со всех ливанских территорий, особенно с недавно оккупированных точек, и начало восстановления страны. Собеседник агентства добавил, что США, прежде чем выдвигать требования к Ливану, должны выполнить свою роль главы "комитета пяти стран", отвечающего за соблюдение режима прекращения огня на южных ливанских границах. Но в качестве гаранта США до сих пор не сыграли никакой реальной роли. "Глава этого комитета фактически содействует провалу выполнения соглашения о прекращении огня. Что он сделал? Ливан всё выполнил", — сказал депутат. Он подчеркнул, что связывать вопроса восстановления страны с вопросом оружия сопротивления - это шантаж, который стремится прировнять социально-экономическую проблему к стратегическим национальным вопросам Ливана. Хадж Хасан заявил, что "Хезболлах" остается приверженной Таифскому соглашению, а разговоры о намерениях шиитской партии изменить политическую систему в стране, получить дополнительные привилегии или ввести пост вице-президента республики ложны и не рассматриваются движением. "Опасность распространения напряженности из Сирии в деревни Хермеля на востоке Ливана, возможно, сейчас не стоит на повестке дня, но в будущем она не исключена, учитывая кровавые события на сирийском побережье и в провинции Сувейда", - отметил депутат. Ранее в июне президент Ливана Джозеф Аун от имени государства передал американскому эмиссару Томасу Бараку проект всеобъемлющего меморандума для реализации обязательств Ливана по соглашению от 27 ноября 2024 года, правительственной декларации нового кабинета министров, включая инаугурационную речь президента. Барак в свою очередь во время своего последнего официального визита в Ливан заявил, что Вашингтон не может влиять на действия Израиля в Ливане и предоставлять ливанским властям какие-либо гарантии, а вопрос разоружения движения "Хезболлах" является крайне сложной внутриполитической проблемой. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250706/khezbolla-2027478412.html

https://ria.ru/20250719/izrail-2030204893.html

https://ria.ru/20250629/livan-2026071346.html

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в мире, ливан, израиль, вашингтон (штат), джозеф аун, хезболла, оон