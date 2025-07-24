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СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии - РИА Новости, 24.07.2025
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13:40 24.07.2025 (обновлено: 13:54 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/uscherb-2031136713.html
СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии
СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии - РИА Новости, 24.07.2025
СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии
Ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак киевского режима, который установлен российскими следователями СК, превышает 550 миллиардов рублей,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:40:00+03:00
2025-07-24T13:54:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
киев
новороссия
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак киевского режима, который установлен российскими следователями СК, превышает 550 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ."Общий ущерб, установленный экспертами Судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
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донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киев, новороссия
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Новороссия
СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии

Бастрыкин: ущерб от атак Киева по Новороссии превысил 550 миллиардов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак киевского режима, который установлен российскими следователями СК, превышает 550 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"Общий ущерб, установленный экспертами Судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.
Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.
Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
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ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)КиевНовороссия
 
 
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