https://ria.ru/20250724/uscherb-2031136713.html

СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии

СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии - РИА Новости, 24.07.2025

СК оценил ущерб от ударов Киева по Новороссии

Ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак киевского режима, который установлен российскими следователями СК, превышает 550 миллиардов рублей,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:40:00+03:00

2025-07-24T13:40:00+03:00

2025-07-24T13:54:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

киев

новороссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак киевского режима, который установлен российскими следователями СК, превышает 550 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ."Общий ущерб, установленный экспертами Судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.

https://ria.ru/20250629/saldo-2026080694.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киев, новороссия