https://ria.ru/20250724/us-ua-2030884347.html

"ВСУ сотрут их за минуты". Армия США случайно опозорилась на весь мир

"ВСУ сотрут их за минуты". Армия США случайно опозорилась на весь мир - РИА Новости, 24.07.2025

"ВСУ сотрут их за минуты". Армия США случайно опозорилась на весь мир

Реклама новейшей американской военной разработки вызвала недоумение у экспертов по всему миру. Сами того не желая, представители Пентагона признались в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Реклама новейшей американской военной разработки вызвала недоумение у экспертов по всему миру. Сами того не желая, представители Пентагона признались в драматическом отставании от реалий современных боевых действий. Почему войска США и НАТО — это прошлый век, а также что их ждет в случае реального конфликта — в материале РИА Новости."Большой шаг""Вы когда-нибудь видели, как дрон сбрасывает гранату?" — такое сообщение опубликовал аккаунт армии США в соцсети Х. Таким образом СММ-менеджер хотел привлечь внимание к видео, где демонстрировали испытания нового квадрокоптера на полигоне в Германии. Солдаты тренировались сбрасывать с помощью БПЛА ручную осколочную гранату М67.В ролике — пафосный комментарий майора Филиппа Дрейпера. "Это первый в истории армии сброс боевых боеприпасов с небольшого беспилотного летательного аппарата. Для нас это большой шаг", — докладывает офицер.Сообщение и видео вскоре стыдливо удалили, но было поздно: и текст, и кадры широко разошлись по военным блогам. Тон и содержание поста, мягко говоря, удивили специалистов."Видели ли мы, как дрон сбрасывает гранату? Ответ: однозначное "да". Это очевидно для всех, кто следил за развитием этой области в последние десять лет", — пишет военный обозреватель Джозеф Тревитик на страницах The War Zone.Его коллега Тайлер Рогоуэй напомнил, что задолго до военного конфликта на Украине, где БПЛА превратились в главное средство поражения, сбросы гранат широко применялись на Ближнем Востоке. Так, во время битвы за Мосул террористы таким образом вели атаки на танки Abrams.Это не единственный пример, когда американские военные демонстрируют "невероятное непонимание" современной войны, пишет The War Zone. Недавно обновленный раздел армейского руководства по танковому бою, касающийся борьбы с беспилотниками, также подвергся критике.Согласно документу, в случае приближения беспилотников к механизированной колонне командир танка должен стоять в открытом люке и руками подавать сигнал об опасности, а людям и водителям другой техники предписывается сойти с маршрута и рассредоточиться на местности. Эксперты отмечают: в реальности на эти манипуляции не будет времени. Если танки не поразит дрон, то, съехав с дороги, они наверняка подорвутся на минах. Перл-Харбор для НАТОУкраинские обозреватели также с недоумением отреагировали на новость от "старших партнеров": заметили, что гранаты типа М67 давно никто не сбрасывает, вместо них используют модифицированные боеприпасы со специальным оперением. Но куда чаще в последнее время применяют более смертоносные беспилотники-камикадзе.О том, насколько Запад отстал от реалий войны дронов, на недавней выставке LANDEURO объяснил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадьяр. Он заявил западным партнерам, что всего четыре боевых расчета, вооруженных FPV-дронами, устроят Перл-Харбор любой крупной базе НАТО всего за 15 минут, находясь от нее в десяти километрах.Российские эксперты подтверждают: отставание Пентагона в сфере боевых беспилотников — медицинский факт. И бравада Мадьяра, какие бы цели она ни преследовала, имеет под собой основание. Но, как всегда, есть нюансы.Они учатся, мы делаем"Когда американцы преподносят сброс гранаты как сенсацию, это вызывает смех. Подобные системы в зоне СВО активно применяются как минимум два с половиной года, а в последнее время их печатают на 3D-принтерах прямо в полевых условиях", — напоминает историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, беспилотники развиваются колоссальными темпами. Успехи на этом направлении есть и у Киева. Парадокс в том, что ему активно помогает технологиями Запад, в том числе США."Украина сама мало что делает: приходят готовые комплекты, которые просто собирают на территории страны, — говорит Кнутов. — Но эти поставки осуществляют компании, которые в развитии технологии намного опередили Пентагон. А вот военные США в значительной степени отстают от современных реалий".По словам эксперта, современные расчеты FPV-дронов действительно могут нанести существенной урон базе НАТО — у западных стран нет ни беспилотников, ни эффективных средств борьбы с ними."Пентагон принял официальный документ, согласно которому надежная система защиты от дронов должна быть разработана к 2030-му. То есть у них этот вопрос только в стадии проработки. Тогда как мы эти проблемы решаем в ежедневном режиме", — добавляет историк.К чему приведет такой расклад, в случае если США вступят в реальный конфликт, предсказать сложно. Ясно одно: похоже, первая армия мира, как и некоторые другие, способна учиться только на своих ошибках.

https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html

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сша, юрий кнутов, министерство обороны сша, украина, технологии, беспилотники