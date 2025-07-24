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У ВСУ по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 24.07.2025 (обновлено: 23:27 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031276638.html
У ВСУ по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink
У ВСУ по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink - РИА Новости, 24.07.2025
У ВСУ по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink
Сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:57:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего. "По всей линии фронта перестали работать Starlink, сообщает украинский военный с позывным "Тень", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее британская газета Inews со ссылкой на украинского командира сообщала, что более половины подразделений ВСУ лишатся линий связи, если системы спутникового интернета Starlink на Украине будут отключены. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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в мире, украина, илон маск, вооруженные силы украины, страна.ua, spacex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, SpaceX
У ВСУ по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink

Сбой в работе Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего.
"По всей линии фронта перестали работать Starlink, сообщает украинский военный с позывным "Тень", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее британская газета Inews со ссылкой на украинского командира сообщала, что более половины подразделений ВСУ лишатся линий связи, если системы спутникового интернета Starlink на Украине будут отключены.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВооруженные силы УкраиныСтрана.uaSpaceX
 
 
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