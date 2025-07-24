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Украинский суд отобрал имущество у женского монастыря канонической УПЦ - РИА Новости, 24.07.2025
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19:01 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031243926.html
Украинский суд отобрал имущество у женского монастыря канонической УПЦ
Украинский суд отобрал имущество у женского монастыря канонической УПЦ - РИА Новости, 24.07.2025
Украинский суд отобрал имущество у женского монастыря канонической УПЦ
Суд на Украине принял решение передать государству имущество Свято-Богоявленского монастыря канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:01:00+03:00
2025-07-24T19:01:00+03:00
украина
тернопольская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд на Украине принял решение передать государству имущество Свято-Богоявленского монастыря канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщили в украинском министерстве культуры. "Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил частично исковые требования Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и обязал Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии Украинской православной церкви вернуть имущество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250719/sobor-2030129746.html
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украина, тернопольская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины
Украина, Тернопольская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины
Украинский суд отобрал имущество у женского монастыря канонической УПЦ

Суд на Украине отобрал имущество у Свято-Богоявленского монастыря

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд на Украине принял решение передать государству имущество Свято-Богоявленского монастыря канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщили в украинском министерстве культуры.
"Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил частично исковые требования Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и обязал Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии Украинской православной церкви вернуть имущество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
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