Пять человек объявили в розыск после теракта на Крымском мосту в 2022 году
СК: 5 граждан Украины и Грузии разыскиваются после теракта на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пять фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту – граждане Украины и Грузии - объявлены в розыск, им заочно предъявлены обвинения, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
По его словам, подготовка и организация теракта осуществлена Службой безопасности Украины под непосредственным руководством председателя СБУ Василия Малюка.
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"Формирование организованной группы происходило за границей, а в ее состав вошли граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко, граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе, а также перевозчики взрывного устройства в Россию. Всем им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, незаконном обороте и контрабанде взрывных устройств, они объявлены в розыск", - сказал он.
По версии следствия, Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.