https://ria.ru/20250724/ukraina-2031189019.html

На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии

На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии - РИА Новости, 24.07.2025

На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии

Суд на Украине приговорил к 6 годам лишения свободы военного, дезертировавшего из части и призывавшего других военнослужащих следовать его примеру, а также... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:15:00+03:00

2025-07-24T16:15:00+03:00

2025-07-24T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 6 годам лишения свободы военного, дезертировавшего из части и призывавшего других военнослужащих следовать его примеру, а также свержению конституционного строя, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР). "Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который систематически призывал к свержению конституционного строя. Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, в апреле 2024 года подозреваемый покинул место службы, а затем начал публиковать в соцсетях призывы к военнослужащим следовать его примеру. "Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем", - отметили в ведомстве. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.

https://ria.ru/20250716/dnr-2029353488.html

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031024973.html

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в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины