Рейтинг@Mail.ru
На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031189019.html
На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии
На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии - РИА Новости, 24.07.2025
На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии
Суд на Украине приговорил к 6 годам лишения свободы военного, дезертировавшего из части и призывавшего других военнослужащих следовать его примеру, а также... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:15:00+03:00
2025-07-24T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 6 годам лишения свободы военного, дезертировавшего из части и призывавшего других военнослужащих следовать его примеру, а также свержению конституционного строя, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР). "Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который систематически призывал к свержению конституционного строя. Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, в апреле 2024 года подозреваемый покинул место службы, а затем начал публиковать в соцсетях призывы к военнослужащим следовать его примеру. "Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем", - отметили в ведомстве. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
https://ria.ru/20250716/dnr-2029353488.html
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031024973.html
украина
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
На Украине военному дали шесть лет тюрьмы за призывы бежать из армии

На Украине сбежавшего военного осудили на 6 лет за призывы следовать его примеру

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 6 годам лишения свободы военного, дезертировавшего из части и призывавшего других военнослужащих следовать его примеру, а также свержению конституционного строя, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР).
"Менский районный суд Черниговской области назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества военнослужащему, который систематически призывал к свержению конституционного строя. Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Украинские военные убили сослуживца в ДНР, рассказал российский боец
16 июля, 02:03
По информации ведомства, в апреле 2024 года подозреваемый покинул место службы, а затем начал публиковать в соцсетях призывы к военнослужащим следовать его примеру. "Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные из этих видео содержали публичные призывы к свержению конституционного строя насильственным путем", - отметили в ведомстве.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
Артиллеристы группировки Центр - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном
Вчера, 03:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала