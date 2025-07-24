https://ria.ru/20250724/ukraina-2031158333.html

Зеленский может помочь США в обвинении экс-посла Украины

Зеленский может помочь США в обвинении экс-посла Украины - РИА Новости, 24.07.2025

Зеленский может помочь США в обвинении экс-посла Украины

Украина в рамках принятого Киевом закона об ограничении прав антикоррупционных органов может помочь США в предоставлении республиканцам информации для... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T14:43:00+03:00

2025-07-24T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина в рамках принятого Киевом закона об ограничении прав антикоррупционных органов может помочь США в предоставлении республиканцам информации для противодействия экс-послу США на Украине Бриджит Бринк, пишет издание Corriere della Sera. Бринк в июне подтвердила, что собирается баллотироваться в Конгресс США для противостояния президенту Дональду Трампу. Газета отмечает, что успех Бринк приблизил бы для республиканцев риск "потери" палаты депутатов. Как пишет издание, Владимир Зеленский не намерен рисковать потерей поддержки США и готов помочь американским властям, если это поможет сохранить поставки вооружений. Издание подчеркивает, что, по-мнению различных обозревателей, Зеленский может обеспечить предоставление республиканцам деталей, возможно, необоснованных, с помощью которых можно будет обвинить экс-посла в ее управлении помощью антикоррупционным ведомствам Киева. "А республиканцы использовали бы этот материал в предвыборной кампании против нее", — отмечают авторы публикации. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

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