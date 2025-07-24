https://ria.ru/20250724/ukraina-2031124346.html

Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского

Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ. Об этом он написал в соцсети X. "Сколько еще мы будем РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:09:00+03:00

2025-07-24T13:09:00+03:00

2025-07-24T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ. Об этом он написал в соцсети X. "Сколько еще мы будем давать миллиарды Зеленскому, который отменил выборы, нападает на антикоррупционные агентства и запрещает демонстрации", — говорится в публикации. Политик добавил, что Франция потратила уже 15 миллиардов евро и призвал остановиться. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031092559.html

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