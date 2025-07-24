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Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031124346.html
Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского
Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ. Об этом он написал в соцсети X. "Сколько еще мы будем РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:09:00+03:00
2025-07-24T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ. Об этом он написал в соцсети X. "Сколько еще мы будем давать миллиарды Зеленскому, который отменил выборы, нападает на антикоррупционные агентства и запрещает демонстрации", — говорится в публикации. Политик добавил, что Франция потратила уже 15 миллиардов евро и призвал остановиться. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031092559.html
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в мире, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина
Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского

Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ. Об этом он написал в соцсети X.

"Сколько еще мы будем давать миллиарды Зеленскому, который отменил выборы, нападает на антикоррупционные агентства и запрещает демонстрации", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Политик добавил, что Франция потратила уже 15 миллиардов евро и призвал остановиться.

Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект.

Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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