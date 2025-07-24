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Протестующие на Украине обвинили Ермака в политических интригах
Протестующие на Украине обвинили Ермака в политических интригах - РИА Новости, 24.07.2025
Протестующие на Украине обвинили Ермака в политических интригах
Протестующие на Украине против мер, ограничивающих полномочия антикоррупционных структур, считают, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:59:00+03:00
2025-07-24T12:59:00+03:00
2025-07-24T12:59:00+03:00
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владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Протестующие на Украине против мер, ограничивающих полномочия антикоррупционных структур, считают, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за принятием закона, призванного защитить его самого и его окружение от расследований по фактам мошенничества, пишет испанская газета Mundo. "Его (Ермака) имя выкрикивалось на протестах против антикоррупционного закона манифестантами, которые считают его истинным интриганом нормы, которая, по-видимому, предназначена, чтобы защитить его и его окружение от расследований по фактам мошенничества", - пишет издание. Газета называет стремительное принятие такого важного закона "актом паники" и задается вопросом, к чему была нужна такая спешка. Как отметили газете украинские источники, расследования антикоррупционных ведомств были сосредоточены на ряде украинских чиновников, включая Ермака, которого защищает Зеленский. "Зеленский не хочет подвести своего друга, и это объясняет действие. Это вопрос лояльности", – заявили источники. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Протестующие на Украине обвинили Ермака в политических интригах
Mundo: протестующие считают, что за скандальным законом о НАБУ стоит Ермак
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Протестующие на Украине против мер, ограничивающих полномочия антикоррупционных структур, считают, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за принятием закона, призванного защитить его самого и его окружение от расследований по фактам мошенничества, пишет испанская газета Mundo.
"Его (Ермака) имя выкрикивалось на протестах против антикоррупционного закона манифестантами, которые считают его истинным интриганом нормы, которая, по-видимому, предназначена, чтобы защитить его и его окружение от расследований по фактам мошенничества", - пишет издание.
Газета называет стремительное принятие такого важного закона "актом паники" и задается вопросом, к чему была нужна такая спешка.
Как отметили газете украинские источники, расследования антикоррупционных ведомств были сосредоточены на ряде украинских чиновников, включая Ермака, которого защищает Зеленский.
"Зеленский не хочет подвести своего друга, и это объясняет действие. Это вопрос лояльности", – заявили источники.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.