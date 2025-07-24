https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html

В ЕП прокомментировали принятие закона о НАБУ и САП на Украине

В ЕП прокомментировали принятие закона о НАБУ и САП на Украине - РИА Новости, 24.07.2025

В ЕП прокомментировали принятие закона о НАБУ и САП на Украине

Способ принятия законопроекта в отношении антикоррупционных органов Украины напоминает переворот, считает депутат Европарламента и глава антикоррупционного... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:12:00+03:00

2025-07-24T12:12:00+03:00

2025-07-24T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Способ принятия законопроекта в отношении антикоррупционных органов Украины напоминает переворот, считает депутат Европарламента и глава антикоррупционного комитета ЕП Никлас Хербст. "Картина разрушается способом принятия нового закона, напоминающим переворот", - сообщил депутат в комментарии порталу Euractiv. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европарламент, верховная рада украины