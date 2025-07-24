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На Украине обвинили не согласных с Зеленским в сотрудничестве с Россией
На Украине обвинили не согласных с Зеленским в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 24.07.2025
На Украине обвинили не согласных с Зеленским в сотрудничестве с Россией
Неназванный бывший украинский министр, работавший при Владимире Зеленском, заявил, что на Украине проводится закручивание гаек, не согласных с Зеленским... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:20:00+03:00
2025-07-24T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неназванный бывший украинский министр, работавший при Владимире Зеленском, заявил, что на Украине проводится закручивание гаек, не согласных с Зеленским обвиняют в сотрудничестве с Россией. По словам экс-министра, которые приводит издание Politico, Зеленский знает, что США не будут оказывать на него давление в связи с мерами в отношении антикоррупционных органов. Бывший чиновник подчеркивает, что речь идет о закручивании гаек. "Нарратив прост: вы либо с Зеленским, либо вы российский агент", - добавил он. По словам депутата Верховной рады Украины Николая Княжицкого, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак считают, что за этим законом не последует наказание со стороны партнеров. "Они (ЕС и США - ред.) будут вынуждены поддержать Украину", - добавил он, описывая предполагаемые мысли Зеленского и Ермака. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
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На Украине обвинили не согласных с Зеленским в сотрудничестве с Россией
Экс-министр Украины: несогласных с Зеленским обвиняют в сотрудничестве с Россией