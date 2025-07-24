"Захватывает все больше". На Западе набросились на Зеленского
Politico назвало руководство Украины разрушительным врагом своей страны
© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского стала разрушительным врагом своей страны, пишет Politico.
"Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — говорится в публикации.
"Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны", — говорится в публикации.
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Кроме того, администрация Зеленского запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью громких кампаний или называя их российскими марионетками, пишет издание.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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