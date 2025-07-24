https://ria.ru/20250724/ukraina-2031022828.html
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:26:00+03:00
2025-07-24T03:26:00+03:00
2025-07-24T03:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает украинский телеканал "24 канал". "В Николаеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели взрывы