https://ria.ru/20250724/ukraina-2031021741.html
Киев предлагает провести встречу Путина и Зеленского, заявил Умеров
Киев предлагает провести встречу Путина и Зеленского, заявил Умеров - РИА Новости, 24.07.2025
Киев предлагает провести встречу Путина и Зеленского, заявил Умеров
Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, заявил глава украинской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:08:00+03:00
2025-07-24T03:08:00+03:00
2025-07-24T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, заявил глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Приоритет номер один - организовать встречу лидеров, президентов, где участие президентов (США Дональда) Трампа и (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана будет очень ценным... Мы предлагаем российской стороне провести такую встречу лидеров до конца августа", - заявил Умеров на пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, трансляцию вели украинские СМИ. Мединский по итогам переговоров заявлял, что для саммита РФ и Украины нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. По словам советника главы офиса Зеленского Александра Бевза, временные рамки потенциальной встречи продиктованы 50-дневным ультиматумом Трампа по прекращению огня на Украине. "Это активное и действующее предложение, которое может быть реализовано в любое время", - добавил, в свою очередь, представитель украинского МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос о продлении предложения, если встреча не состоится в августе. Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Мединский отметил также, что бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031021184.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев предлагает провести встречу Путина и Зеленского, заявил Умеров
Умеров: Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, заявил глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.
Третий раунд переговоров между делегациями России
и Украины
прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле
и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский
. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин
, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков
, замминистра обороны Александр Фомин
.
"Приоритет номер один - организовать встречу лидеров, президентов, где участие президентов (США
Дональда) Трампа и (президента Турции
Реджепа Тайипа) Эрдогана будет очень ценным... Мы предлагаем российской стороне провести такую встречу лидеров до конца августа", - заявил Умеров
на пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, трансляцию вели украинские СМИ.
Мединский по итогам переговоров заявлял, что для саммита РФ и Украины нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
По словам советника главы офиса Зеленского
Александра Бевза, временные рамки потенциальной встречи продиктованы 50-дневным ультиматумом Трампа по прекращению огня на Украине.
"Это активное и действующее предложение, которое может быть реализовано в любое время", - добавил, в свою очередь, представитель украинского МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос о продлении предложения, если встреча не состоится в августе.
Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО
: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву
и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой
и Киевом.
По итогам прошедших в среду переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены, Россия вернула Украине более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ
и предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Кроме того, по его словам, второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной примерно по 1200 человек завершен, Россия также предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Мединский отметил также, что бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены. Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил Мединский.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.