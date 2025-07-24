https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html

"Итоги Майдана пересмотрены". Почему Зеленский решил порвать с Западом

"Итоги Майдана пересмотрены". Почему Зеленский решил порвать с Западом - РИА Новости, 24.07.2025

"Итоги Майдана пересмотрены". Почему Зеленский решил порвать с Западом

В шоке даже ближайшие союзники. Пока европейцы посылают в Киев предупредительные сигналы, украинские власти не обращают внимания ни на угрозы потерять поддержку РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:01:00+03:00

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

киев

виталий кличко

владимир зеленский

евросоюз

эммануэль макрон

андрей ермак

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. В шоке даже ближайшие союзники. Пока европейцы посылают в Киев предупредительные сигналы, украинские власти не обращают внимания ни на угрозы потерять поддержку Запада, ни на уличные протесты. Почему режим Зеленского отказывается от "завоеваний Майдана" — в материале РИА Новости.Повторение пройденногоЛюди вышли на улицы Одессы, Львова, Днепропетровска и, само собой, Киева. В столице, по разным данным, собралось около тысячи человек.Митинги готовили на скорую руку, поэтому вместо красочных плакатов недовольные украинцы держали в руках невзрачные картонки с кривоватыми надписями обычным маркером. Лозунги те же, что и в 2013-м: "Гоньба" и "Нет коррупции". Изменились только имена."Зеля — черт! Ермака — в отставку! Офис надоел!" — скандировали киевляне.Мэр Виталий Кличко, открыто конфликтующий с Зеленским и его командой, присоединился к ним вместе с братом Владимиром."Все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", — написал градоначальник в Telegram.Беспрецедентное за последние годы возмущение в стране вызвало обострившееся противостояние Банковой и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — одного из главных органов борьбы с коррупцией. Организацию создали после госпереворота 2014-го, выполняя требование МВФ и Евросоюза по реформам, на которые Запад выделял миллиарды долларов. За десять лет от взяточничества не избавились, но формальные отчеты вполне удовлетворяли зарубежных партнеров.И вот в начале недели кабинеты "борцов с коррупцией" посетили сотрудники СБУ с обыском. Одного из высокопоставленных чиновников, Руслана Магамедрасулова, обвинили в связах с Москвой (якобы его отец — гражданин России и имел с сыном совместный российский бизнес). Другого набушника из "элитного" подразделения Д-2 вообще объявили агентом ФСБ, параллельно работавшим на опального олигарха Игоря Коломойского*.Ведомственные разборки неожиданно взволновали рядовых граждан. С подачи "Центра противодействия коррупции", а также юристов и некоторых депутатов Рады, украинцы осознали: антикоррупционные органы уничтожаются. И вышли на улицы. Акции протеста обещают продолжить.Отбитые от рукНесмотря на возражения руководства НАБУ и оппозиционных политиков, Рада приняла закон об ограничении прав и самостоятельности антикоррупционных органов. "Туда пробрались враги", "Россия получает секретные данные", "суверенитет Украины под угрозой", объясняли депутаты. Даже Юлия Тимошенко поддержала с трибуны фактический разгром Бюро."От российского влияния нужно полностью очиститься", — высказался Зеленский. Дескать, с коррупцией бороться будут, но по-новому. Свое очередное обращение к народу он записал уже ночью, когда первые митинги закончились. Чуть раньше выступила и новый премьер Юлия Свириденко. "Честно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос преувеличивается и выпячивается", — заявила она.Тем не менее на Западе недовольны. Журнал The Economist заподозрил "злой умысел" и угрозы "реформам эпохи Майдана".По словам источников издания, поводом могли послужить расследования НАБУ в отношении окружения людей из офиса Зеленского. К слову, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уже пообещал проверить, не ведет ли НАБУ "лишние дела".Депутат Алексей Гончаренко* уверен: это ответ на дело против близкого к Банковой экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила: в результате обысков сотрудники СБУ получили информацию о негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях НАБУ."По сути, СБУ зачистила все, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой", — сделал вывод находящийся на Украине под следствием за госизмену нардеп Александр Дубинский.Депутат Анна Скороход связала преследования НАБУ с тем, что его глава Семен Кривонос "немного отбился от рук" главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И его "будут менять".Границы дозволенного"Масштабные рейды в НАБУ вызвали обеспокоенность у союзников Киева", — пишет Bloomberg. В Economist уточняют: Запад пытался заставить Зеленского отказаться от этого.Послы "Большой семерки" (G7) выразили недовольство. Евросоюз предупредил: если Зеленский продолжит в том же духе, то пусть не рассчитывает на помощь Запада."Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ", — указала в соцсети X посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос позвонила Свириденко и сообщила об обеспокоенности Запада.В Politico удивляются: такой критики Киева не было с 2022-го.В ситуацию вмешались президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Антониу Кошта. Они уговаривали Зеленского передумать, но безуспешно.Глава киевского режима лишь собрал у себя представителей НАБУ и СБУ, чтобы заявить: "Все мы слышим, что говорит общество". В общем, дальнейшие планы согласуют вместе, но закон не пересмотрят.Высокопоставленные чиновники ЕС сообщили Financial Times, что европерспективы Киева ухудшились. Это также лично подтвердил министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.Замах на святоеНАБУ создавалось Вашингтоном и активно продвигалось Джо Байденом, напомнил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации Владимир Рогов."Это был главный инструмент контроля и влияния на политику Зеленского. НАБУ наработало большой опыт в расследовании его коррупционных схем. И он сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками", — предполагает эксперт.Политолог Александр Дудчак считает, что ситуацией вокруг антикоррупционных органов Запад может воспользоваться для ускорения замены Зеленского."Хотя бы на того же Залужного. Ведь глава киевского режима совсем потерял ориентацию во времени и пространстве, подняв лапу на плод труда американских начальников. Не исключено, что за это зацепится Дональд Трамп, так как лично его Зеленский никак не устраивает", — отмечает собеседник РИА Новости.И добавляет: удивительно, что новый "майдан" возник именно на этой почве. Судьба НАБУ — не единственная и не самая большая проблема украинцев. Есть множество других: беспредел ТЦК, падение уровня жизни, продолжение конфликта. Поэтому все выглядит как очередная цветная революция, запущенная и контролируемая теми же странами, которые устроили подобное в 2013-м.* Лица, внесенные в российский реестр террористов и экстремистов.

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украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), киев, виталий кличко, владимир зеленский, евросоюз, эммануэль макрон, андрей ермак