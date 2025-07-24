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Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 24.07.2025
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны."Все назначенные объекты поражены", — отметили там.Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России ударили по обеспечивающим деятельность ВСУ объектам энергокомплекса