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Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.07.2025 (обновлено: 13:11 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/udar-2031111049.html
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 24.07.2025
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;Все назначенные объекты поражены&quot;, — отметили там.Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

ВС России ударили по обеспечивающим деятельность ВСУ объектам энергокомплекса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Все назначенные объекты поражены", — отметили там.

Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.
Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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