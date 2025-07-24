https://ria.ru/20250724/udar-2031111049.html

Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 24.07.2025

Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны."Все назначенные объекты поражены", — отметили там.Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф