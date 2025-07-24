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Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника - РИА Новости, 24.07.2025
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Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника
Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника - РИА Новости, 24.07.2025
Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника
Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подводную лодку условного противника в ходе учения ВМФ "Июльский шторм", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:23:00+03:00
2025-07-24T05:23:00+03:00
северный ледовитый океан
каспийское море
каспийская флотилия
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подводную лодку условного противника в ходе учения ВМФ "Июльский шторм", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В рамках отработки мероприятий по противодействию подводным лодкам условного противника, экипаж корвета "Гремящий" отработал поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. В соответствии с планом учения было отработано применение ракетного противолодочного вооружения для уничтожения цели. В установленное время боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель", - говорится в сообщении. Уточняется, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html
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северный ледовитый океан, каспийское море, каспийская флотилия, безопасность
Северный Ледовитый океан, Каспийское море, Каспийская флотилия, Безопасность
Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника

Гремящий уничтожил подлодку условного противника на учениях Июльский шторм

© Фото : Пресс-служба ВМФНовейший корвет Гремящий
Новейший корвет Гремящий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Новейший корвет Гремящий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подводную лодку условного противника в ходе учения ВМФ "Июльский шторм", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В рамках отработки мероприятий по противодействию подводным лодкам условного противника, экипаж корвета "Гремящий" отработал поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. В соответствии с планом учения было отработано применение ракетного противолодочного вооружения для уничтожения цели. В установленное время боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".
Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
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