https://ria.ru/20250724/ucheniya-2031029811.html

Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника

Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника - РИА Новости, 24.07.2025

Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подлодку условного противника

Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подводную лодку условного противника в ходе учения ВМФ "Июльский шторм", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:23:00+03:00

2025-07-24T05:23:00+03:00

2025-07-24T05:23:00+03:00

северный ледовитый океан

каспийское море

каспийская флотилия

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" уничтожил подводную лодку условного противника в ходе учения ВМФ "Июльский шторм", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В рамках отработки мероприятий по противодействию подводным лодкам условного противника, экипаж корвета "Гремящий" отработал поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. В соответствии с планом учения было отработано применение ракетного противолодочного вооружения для уничтожения цели. В установленное время боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель", - говорится в сообщении. Уточняется, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Оперативное учение Военно-морского флота "Июльский шторм" проводится с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

https://ria.ru/20250723/uchenija-2030751110.html

https://ria.ru/20250623/mo-2024875916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северный ледовитый океан, каспийское море, каспийская флотилия, безопасность