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Турнир по брейкингу и хип-хопу впервые пройдет в Московской области

Турнир по брейкингу и хип-хопу впервые пройдет в Московской области - РИА Новости, 24.07.2025

Турнир по брейкингу и хип-хопу впервые пройдет в Московской области

Впервые в Подмосковье пройдет с 30 августа по 14 сентября фестиваль "Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу “Область танцевальных культур”", сообщает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:51:00+03:00

2025-07-24T12:51:00+03:00

2025-07-24T12:51:00+03:00

новости подмосковья

турнир

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Впервые в Подмосковье пройдет с 30 августа по 14 сентября фестиваль "Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу “Область танцевальных культур”", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Оставить заявку на участие в Кубке могут начинающие и профессиональные коллективы и солисты на сайте мероприятия. Организатором фестиваля является АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". "”Область танцевальных культур” – уникальный фестиваль, продолжающий череду культурных событий Подмосковья, открывающих таланты наших детей и молодежи. Нас ждут не просто зрелищные танцы, а настоящий дух турнира и состязаний. Танцоры смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство на танцполе друг напротив друга и вдохновиться выступлениями танцоров мирового уровня", – приводит пресс-служба слова директора АНО "МосОблПарк" Ксении Васильевой. В рамках отборочных этапов участники поборются в турнирах в следующих номинациях: "1х1 – танцоры с опытом занятий до 2 лет" в направлении брейкинга; "2х2 – профессионалы" и "1х1 – девушки" в аналогичном направлении, "2х2 – профессионалы" в направлении "хип-хоп". Главным призом в номинации "2х2 – профессионалы" и "1х1 – девушки" в брейкинге станет поездка на фестиваль Dubai Open Breaking, который пройдет в декабре в Дубае. Победители в номинации "2х2 – профессионалы" в хип-хопе отправятся в октябре в Китай на фестиваль World Dance Championship. Юные победители в номинации "1х1 – танцоры с опытом занятий до двух лет" в брейкинге отправятся в Китай в мае 2026 года на соревнования Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng. Оценивать выступления конкурсантов будет международный состав жюри, многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей: Zip Rock – действующий чемпион России по брейкингу; Cheerito – российский брейкер; Beatmaster – танцор брейк-данса; Dias – казахстанский танцор брейк-данса, участник команды Predatorz; Link – французский художественный руководитель ателье искусств La Manufacture Aurillac; Mighty Jimm – представитель сборной Бельгии по брейкингу, призер чемпионата Европы; Lagaet – чемпион мира по брейкингу по версии WDSF из Франции; Skychief – представитель из Голандии, создатель театрального брейкинг проекта Adrenaline, организатор международного фестиваля Breaking World Classic в городе Эйндховен; Flex – представитель из Южной Кореи, основатель команды Fusion MC. Фестиваль завершится гала-концертом, на нем определят победителей. Также в финале состоится турнир между сборной России и сборной мира по брейкингу. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры Подмосковья и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

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турнир