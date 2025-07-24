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В АТОР рассказали, сколько сейчас россиян находятся в Таиланде - РИА Новости, 24.07.2025
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12:46 24.07.2025 (обновлено: 12:47 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/turisty-2031114164.html
В АТОР рассказали, сколько сейчас россиян находятся в Таиланде
В АТОР рассказали, сколько сейчас россиян находятся в Таиланде - РИА Новости, 24.07.2025
В АТОР рассказали, сколько сейчас россиян находятся в Таиланде
Около 24 тысяч российских туристов сейчас находятся в Таиланде и всего несколько десятков могут быть в Камбодже, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:46:00+03:00
2025-07-24T12:47:00+03:00
ассоциация туроператоров россии (атор)
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Около 24 тысяч российских туристов сейчас находятся в Таиланде и всего несколько десятков могут быть в Камбодже, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские."По данным Аналитической службы АТОР, в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч российских туристов (и организованных, и самостоятельных). Эта цифра не включает длительно проживающих там "зимовщиков" и экспатов. Все российские туристы сосредоточены в районах, удаленных на 500 - 1 000 километров от зоны конфликта (приграничные провинции Сурин, Сисакет и другие) и находятся в безопасности", - сообщили в АТОР."В Камбодже, оценочно, сейчас могут находиться всего несколько десятков россиян, прибывших в страну с туристическими целями (индивидуальные путешественники и немногочисленные участники комбинированных авиатуров). Прямое авиасообщение с Камбоджей отсутствует, а бывшие ранее основным источником российского турпотока в эту страну наземные экскурсии через сухопутную границу с Таиландом - закрыты еще в июне", - добавили в ассоциации.По данным АТОР, туристы в Камбодже также сейчас находятся в районах, удаленных от зоны вооруженного приграничного конфликта.
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ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В АТОР рассказали, сколько сейчас россиян находятся в Таиланде

АТОР: в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч россиян

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Около 24 тысяч российских туристов сейчас находятся в Таиланде и всего несколько десятков могут быть в Камбодже, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
"По данным Аналитической службы АТОР, в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч российских туристов (и организованных, и самостоятельных). Эта цифра не включает длительно проживающих там "зимовщиков" и экспатов. Все российские туристы сосредоточены в районах, удаленных на 500 - 1 000 километров от зоны конфликта (приграничные провинции Сурин, Сисакет и другие) и находятся в безопасности", - сообщили в АТОР.
"В Камбодже, оценочно, сейчас могут находиться всего несколько десятков россиян, прибывших в страну с туристическими целями (индивидуальные путешественники и немногочисленные участники комбинированных авиатуров). Прямое авиасообщение с Камбоджей отсутствует, а бывшие ранее основным источником российского турпотока в эту страну наземные экскурсии через сухопутную границу с Таиландом - закрыты еще в июне", - добавили в ассоциации.
По данным АТОР, туристы в Камбодже также сейчас находятся в районах, удаленных от зоны вооруженного приграничного конфликта.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда
Вчера, 12:46
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)ТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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